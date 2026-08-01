Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: कांवड़ यात्रा: डीएम और एसपी ने किया कांवड़ मार्गाों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हैं। डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का अनुरोध किया और यातायात प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।

Hapur News: कांवड़ यात्रा: डीएम और एसपी ने किया कांवड़ मार्गाों का निरीक्षण

Hapur News: कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। शुक्रवार को डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हापुड़ नगर क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख कांवड़ मार्गों का स्थलीय भ्रमण किया और सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा सिहानी में भी निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जनपद के विभिन्न कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। वहां की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा सिहानी से भी होकर कांवड़ियों का आवागमन होता है। इस गांव में भी दोनों अफसर पहुंचे। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था बेहतर कराने का अनुरोध किया। बताया गया कि जलनिकासी की समस्या न होने से भी परेशान हैं। इसके साथ ही बुलंदशहर रोड समेत अन्य कांवड़ मार्गों का भी निरीक्षण किया。

ये भी पढ़ें:Hapur News: जिले की तीनों तहसीलों में लगेंगे आदर्श कांवड़ शिविर

यातायात प्रबंधन पर निगरानी

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली रोड, मेरठ रोड तिराहा, मेरठ रोड, तहसील चौपला समेत अनेक मार्गों पर पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूची पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रहे। उन्होंने चौराहे पर यातायात दबाव को नियंत्रित करने और डायवर्जन प्लान को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए। चौराहों और तिराहा कांवड़ियों के निकलने के समय विशेष सर्तकता रखी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: कांवड़ मार्ग पर नगर निगम की चाक-चौबंद व्यवस्था, क्यूआरटी टीमें तैनात

सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि कांवड़ मार्गों पर संवेदनशील स्थलों को चिंहित कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाए। पैदल गश्त के साथ साथ सीसीटीवी कमरों से निगरानी और संदिग्धों की चेकिंग करने के भी निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं?
डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का निरीक्षण किया।
ये भी पढ़ें:Badaun News: सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन लागू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hapur Latest News DM अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।