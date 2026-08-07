Hapur News: मानक से ऊंची कांवड़ वाहन को पुलिस ने रोका
Hapur News: कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने चौपला शहीद पार्क के निकट एक ट्रक से 12 फीट से अधिक ऊँचाई पर लगा डीजे उतरवाया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ कांवड़ियों ने विरोध किया पर पुलिस ने समझाया कि यह उनके सुरक्षा के लिए आवश्यक था।
Hapur News: नगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चौपला शहीद पार्क के निकट पुलिस के प्रेशर प्वाइंट कैंप पर 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगाए गए डीजे के खिलाफ कार्रवाई की गई। हरिद्वारा जा रही डाक कांवड़ के साथ चल रहे ट्रक पर निर्धारित मानक से अधिक ऊंचाई पर लगाए गए डीजे के बॉक्स पुलिस ने उतरवा दिए। इस दौरान कुछ कांवड़ियों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई पूरी कराई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शहीद पार्क के पास बनाए गए पुलिस कैंप (प्रेशर प्वाइंट) पर कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया गया।
हरिद्वार जा रही एक डाक कांवड़ के साथ चल रहे ट्रक पर निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई पर डीजे लगाया गया था। पुलिस ने जांच में पाया कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट से अधिक है, जिसके बाद ट्रक को रोककर कार्रवाई की गई।कार्रवाई के दौरान सीओ राहुल यादव, कोतवाली प्रभारी देवेंद्र बिष्ट मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को शासन की गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों की जानकारी देते हुए ट्रक पर लगे डीजे के ऊपरी बॉक्स उतरवाए।इस दौरान डाक कांवड़ के साथ चल रहे कुछ कांवड़ियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि यह कदम केवल उनकी सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। समझाने के बाद डीजे के अतिरिक्त बॉक्स ट्रक से उतरवा दिए गए।
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