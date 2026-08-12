Hapur News: श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी पालिका, व्यवस्थाओं का रखा ध्यान
Hapur News: महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर नगर पालिका परिषद पिलखुवा ने श्रद्धालुओं के लिए तीन दिवसीय सेवा शिविर स्थापित किया। पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने कहा कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल शामिल हैं। उनकी टीम ने श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी।
Hapur News: महाशिवरात्रि पर्व पर नगर पालिका परिषद पिलखुवा की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन दिन तक सेवा शिविर लगाया गया। पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने कहा कि क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी गई। शिविर में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि तीनों दिन पालिका की टीम लगातार सेवा में जुटी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और साफ-सफाई को लेकर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान इंद्रपाल सिंह, शैलेंद्र गौड़, नवजीव सक्सेना समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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