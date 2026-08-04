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Hapur News: बस को घेरकर तबाड़तोड़ की फायरिंग, परिचालक बाल बाल बचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ में बस पर फायरिंग कर आरोपियों ने यात्रियों को डराया और परिचालक से 5800 रुपये और दस्तावेज चुरा लिए। बस पर ओवरटेक कर घुस आए आरोपी फिर से शारीरिक मारपीट की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और चार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Hapur News: बस को घेरकर तबाड़तोड़ की फायरिंग, परिचालक बाल बाल बचा

Hapur News: हापुड़। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में बाईपास पर कार और बस सवार आरोपियों ने यात्रियों से भरी बस का पीछा कर उसपर फायरिंग कर दी। दूसरी बस से ओवरटेक कर बस को रोक लिया। आरोप बस में जबरन घुस आए और परिचालक व अन्य कर्मियों के साथ सारिया और राड से जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपी परिचालक का 5800 रुपये और दस्तावेज से भरा पर्स लूट कर फरार हो गए। इस वारदात से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सोमवार की रात को पुलिस को सूचना मिली कि बाइपास पर एक बस पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर मारपीट कर दी। इसकी सूचना मिलते ही सीओ सिटी अनीता चौहान, थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी की। पुलिस ने कार और बस सवार आरोपियों की तलाश की लेकिन उनका कुछ सुराग नहीं लग सका。

वारदात का विवरण

वारदात को लेकर मेरठ जनपद के किठौर थाना क्षेत्र के ग्राम राधना निवासी जैद ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि वह साहिल बस सर्विस की बस पर परिचालक का कार्य करता है। 3 अगस्त की रात को उनकी बस जैसे ही हापुड़ बाईपास पर बुलंदशहर रोड पर बाईपास पर पहुंची तो बस को रोकने के लिये पीछे से सफेद रंग की स्कार्पियो में सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। तभी साईड से आई ब्लू स्काई कंपनी की बस के चालक ने बस को आगे निकालकर उनकी बस के सामने बस लगा कर रोक दी। कार सवार आरोपी हाथों में सरिया व तमन्चा लेकर उसकी बस में चढ़ गए। पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। किसी तरह वह बाल बाल बचा। आरोपियों ने सरियों से पीड़ित व वजाहत को मारपीट कर उसका पार्स लूट लिया। जिसमें यात्रियों के किराए के 5800 रुपये, उसका पैन कार्ड व आधार कार्ड लूट लिया। बस में सवार यात्रियों में इस वारदात को लेकर चीख पुकार मच गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई

सीओ सिटी अनीता चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह वारदात कब हुई?
यह वारदात 3 अगस्त की रात को हुई।
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