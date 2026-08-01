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Hapur News: पीटीएम में शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: श्रीमती कमला अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज हापुड़ में अभिभावक-शिक्षक बैठक और ब्राइटर माइंड सेशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्या पारुल शर्मा ने की। कक्षा 7 के विद्यार्थी अंश का प्रदर्शन देखकर अभिभावक चकित रह गए। ब्राइटर माइंड सेशन का उद्देश्य छात्रों का बौद्धिक और इमोशनल विकास करना है।

Hapur News: पीटीएम में शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी

Hapur News: श्रीमती कमला अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज हापुड़ में शुक्रवार को अभिभावक-शिक्षक बैठक पीटीएम के साथ-साथ ब्राइटर माइंड सेशन का आयोजन हुआ। पीटीएम में शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की शैक्षिक प्रगति, व्यवहार एवं उपस्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। हार्ट फुलनेस संस्था के सहयोग से संचालित ब्राइटर माइंड सेशन कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या पारुल शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 7 के विद्यार्थी अंश ने आंख पर काली पट्टी बांधकर किताब को सूंघ कर पढ़ा एवं छूकर रंगों के नाम भी बताए। इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर सभी अभिभावक चकित रह गए। विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा अंश को पुरस्कृत किया।

प्रधानाचार्या पारुल शर्मा ने बताया कि यह अवधारणा 2015 में बेंगलुरु में हुई रिसर्च पर आधारित है। 1 साल की रिसर्च के बाद 2016 में इसे लागू किया गया। आज यह यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। भारत में भी इसे धीरे-धीरे अपनाया जा रहा है। हार्ट फुलनेस संस्था द्वारा आयोजित ब्राइटर माइंड सेशन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं का बौद्धिक विकास, संरचनात्मक विकास एवं इमोशनल प्रोग्रेस करना था। कार्यक्रम में हार्टफुलनेस संस्था के प्रतिनिधि जगबीर सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को ध्यान, सकारात्मक सोच और कैरियर मार्गदर्शन के टिप्स दिए। कार्यक्रम में छात्र-छात्राएं अपने माता-पिता एवं अभिभावकों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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