Hapur News: जर्जर सड़क व जलभराव से परेशान ग्रामीण
Hapur News: गांव धनौरा रोड पर जर्जर सड़क ने ग्रामीणों और राहगीरों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के कारण गड्डे भर जाने से हादसों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया। उन्होंने सड़क मरम्मत की मांग की है।
Hapur News: गांव धनौरा रोड पर पिछले कई माह से जर्जर पड़ी सड़क इन दिनों ग्रामीणों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भरने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। जलभराव के कारण वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं कराया गया है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि धनौरा रोड कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। पिछले काफी समय से सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के कारण बारिश के दिनों में इनमें पानी भर जाता है। ऐसे में पैदल राहगीरों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार वाहन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
बदरपुर रोड़ी प्लांट के डंपरों से सड़क क्षतिग्रस्त होने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि धनौरा रोड पर पिछले कई माह से बदरपुर-रोड़ी का प्लांट संचालित हो रहा है। प्लांट से निकलने वाले ओवरलोड डंपरों की प्रतिदिन इस मार्ग पर आवाजाही होती है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण सड़क की स्थिति लगातार खराब होती गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बाद सड़क के गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। इससे वाहन चालक अचानक गड्ढों में गिर जाते हैं और हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार संबंधित अधिकारियों को सड़क की समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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