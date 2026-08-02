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Hapur News: नगर पालिका की जमीन पर रोका अवैध निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने शनिवार रात अवैध निर्माण रोकने के लिए खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। उन्होंने निर्माण कर रहे लोगों को चेतावनी दी और कानूनी कार्रवाई की बात कही। अगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण पाया जाता है, तो उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

Hapur News: नगर पालिका की जमीन पर रोका अवैध निर्माण

Hapur News: नगर में पालिका की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को देर रात में पालिका अध्यक्ष ने स्वयं ही मौके पर पहुंच कर रोक दिया। उन्होंने हिदायत दी है कि यदि पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बताया कि शनिवार की रात को उनको सूचना मिली की नगर पालिका की जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। उनको सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गए। देर रात को होने वाले उस निर्माण को रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि उनको देखकर अवैध निर्माण करने वाले लोग मौके से भागने लगे।

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उन्होंने निर्माण करने वाले लोगों को हिदायत देकर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।

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