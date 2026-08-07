Hapur News: नगर पालिका के आदर्श शिविर में शिव भक्तों को मिलेगी बेहतर सुविधा

Hapur News: सावन मास में शिवभक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर पालिका द्वारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा और व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पालिका की ओर से ब्रजघाट और नक्का कुंआ मंदिर में आदर्श शिविर लगाए गए है। यहां पर महिला और पुरुष भक्तों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी और अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए ब्रजघाट गंगा नगरी के अलावा नगर के नक्का कुंआ मंदिर में भव्य आदर्श शिविर बनकर तैयार हैं, जहां शिव भक्तों को ठहरने, भोजन, शुद्ध पेयजल, स्नान और प्राथमिक चिकित्सा की निशुल्क व्यवस्था की गई है।