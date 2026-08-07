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Hapur News: नगर पालिका के आदर्श शिविर में शिव भक्तों को मिलेगी बेहतर सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: सावन मास में शिवभक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर पालिका पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की सभी तैयारियां की हैं, जिसमें खाने, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था शामिल है। ब्रजघाट और नक्का कुंआ मंदिर में आदर्श शिविर बनाए गए हैं।

Hapur News: नगर पालिका के आदर्श शिविर में शिव भक्तों को मिलेगी बेहतर सुविधा

Hapur News: सावन मास में शिवभक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए नगर पालिका द्वारा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा और व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। पालिका की ओर से ब्रजघाट और नक्का कुंआ मंदिर में आदर्श शिविर लगाए गए है। यहां पर महिला और पुरुष भक्तों को रुकने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी और अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए ब्रजघाट गंगा नगरी के अलावा नगर के नक्का कुंआ मंदिर में भव्य आदर्श शिविर बनकर तैयार हैं, जहां शिव भक्तों को ठहरने, भोजन, शुद्ध पेयजल, स्नान और प्राथमिक चिकित्सा की निशुल्क व्यवस्था की गई है।

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भीषण गर्मी को देखते हुए कांवड़ियों की सुविधा के लिए शिविर में विशेष रूप से कूलर और सीलिंग फैन लगाए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और आपातकालीन दवाइयों की भी पर्याप्त व्यवस्था है।

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