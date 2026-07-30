Hapur News: करोड़ों रुपये की लागत से लगी फैंसी लाइट का हुआ शुभारंभ, जगमगाया शहर
Hapur News: नगर पालिका ने 2.21 करोड़ रुपये की लागत से मुख्य मार्गों पर नई लाइटें लगाई हैं। पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और रात्रि में आवागमन सुरक्षित होगा। नगर को आधुनिक और स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे।
Hapur News: शहर की पथप्रकाश की समस्या को देखते हुए नगर पालिका ने करीब 2.21 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न मुख्य मार्गों पर लाइटें लगवाई हैं। बुधवार को पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी ने लाइटों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शहर के चहुंमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि शहरवासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि गढ़ रोड से लेकर दिल्ली रोड स्थित एसएसवी कालेज तक लगाई गई फैंसी लाइटों से न केवल रात्रि में बेहतर प्रकाश व्यवस्था मिलेगी, बल्कि शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। नगर को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए पालिका लगातार विकास कार्य करा रही है और भविष्य में भी ऐसे कार्य जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि इन लाइटों से लगने से पथ प्रकाश की समस्या से राहत मिलेगी। लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी।नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि नई प्रकाश व्यवस्था से रात के समय आवागमन भी पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। उनका प्रयास है कि शहरवासियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। इस अवसर पर सभासद फिरोज मालिक, धर्मदत्त, अशोक, जोरावर सिंह, नदीम जड़ोदिया, रोहताश यादव, पूनम सिंघल, सीमा, मोनू सैनी, अफरोज मालिक, संजीव वर्मा, विजय कुमार आदि सभासद मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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