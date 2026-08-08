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Hapur News: नपा ने रेलवे रोड से हटवाया अतिक्रमण, हुई नोकझोंक

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: नगर पालिका परिषद हापुड़ की टीम ने कांवड़ यात्रा के लिए रेलवे रोड से अवैध अतिक्रमण हटाया। इस कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया, जिसके कारण टीम को वापस लौटना पड़ा। दुकानदारों का आरोप है कि पालिका में पक्षपात हो रहा है। सुनील कुमार ने बताया कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Hapur News: नपा ने रेलवे रोड से हटवाया अतिक्रमण, हुई नोकझोंक

Hapur News: नगर पालिका परिषद हापुड़ की टीम ने कांवड़ यात्रा के मद्देनगर शनिवार को रेलवे रोड से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने पालिका की कार्यवाही का विरोध किया, इसपर पालिका की टीम और दुकानदारों के बीच हल्की नोंकझोंक हुई। दुकानदारों का विरोध देखते हुए पालिका की टीम को वापस लौटना पड़ा। बता दें कि रेलवे रोड पर दुकानदारों ने दुकान से बाहर सड़कों पर सामान सजा रखा है। इस कारण सड़क संकरी हो रही है और लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। चार पहिया वाहन निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कांवड़ यात्रा का समय चल रहा है, ऐसे में सड़कों को चौड़ा करने के लिए पालिका की टीम ने शनिवार को टैक्स इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में रेलवे रोड पर अभियान चलाया।उन्होंने

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दुकानदारों का सड़कों पर रखा सामान अंदर कराया तो कुछ दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि नगर पालिका अवैध अतिक्रमण हटवाने में पक्षपात करती है। गोल मार्केट से अवैध अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन पालिका के अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा सड़क व नाले पर बाजार सज गया। अब पालिका रेलवे रोड पर अभियान चलाकर खानापूर्ति करना चाहती है। हालांकि काफी नोंकझोंक के बाद पालिका की टीम वापस लौट गई। सुनील कुमार ने बताया कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, दुकानदारों को दुकान के अंदर ही सामान रखने की इजाजत है, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण होने से सड़क संकरी होती है।

Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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