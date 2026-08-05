Hapur News: घर में घुसकर लाठी डंडों से व्यक्ति पर जानलेवा हमला

Hapur News: थाना हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के ग्राम वझीलपुर में मां-बेटे ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। मारपीट में पीड़ित के पैर में फैक्चर आ गया। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल का मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया। जिसके बाद अब हापुड़ देहात पुलिस ने आरोपी मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम वझीलपुर निवासी सोनम ने मुकदमा दर्ज कराया है । जिसमें बताया गया कि 27 जुलाई को गांव के ही रहने वाले ऋषि अपनी मां राजेश्वरी के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर जबरन उसके घर में घुस आए। आरोपी मां-बेटे ने घर में मौजूद उसके पति अंशु के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके पति के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए सीधी टांग पर हमला कर दिया। उसके पति की तीन जगह से टांग टूट गई। पीड़ित का शोर सुनकर मौके पर आसपास के लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। किसी प्रकार वह घायल पति को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां से उन्हें मेरठ के लिए रैफर कर दिया गया। इस मामले में देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद पीड़िता ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया था.