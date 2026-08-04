Hapur News: मुरादाबाद में चमके मेरठ जोन और हापुड़ के पुलिस कर्मी
Hapur News: जनपद मुरादाबाद में 23 से 26 जुलाई तक आयोजित उत्तर प्रदेश बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरठ जोन की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता खिलाड़ियों को एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से जनपद का नाम रोशन किया।
Hapur News: जनपद मुरादाबाद में 23 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित हुई उत्तर प्रदेश बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरठ जोन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर परचम लहराया। इस शानदार जीत में जनपद के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने विजेता खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सहारना करते हुए उत्साहवर्धन किया और उन्हें नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानत किया। प्रतियोगिता में हापुड़ जनपद में तैनात पुलिस कर्मियों में संजीव कुमार, सुखविंदर सिंह, राजीव कुमार, अनुज कुमार, निरीक्षक रजनी बिष्ट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कोच योगेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में टीम ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए पदक अपने नाम किए और पूरे मेरठ जोन का नाम रोशन किया।
खिलाड़ियों के जनपद में लौटने पर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने सभी विजेता खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की। एसपी ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सहारना करते हुए उत्साहवर्धन किया और उन्हें नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानत किया।एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि पुलिस की मेहनत और लग्न से ड्यूटी करने के बावजूद खेल के मैदान में इस तरह का उत्कृष्ट प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। इससे अन्य पुलिस कर्मियों को भी स्वस्थ जीवनशैली और खेलों के प्रति प्रेरणा मिलेगी।
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