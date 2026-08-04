Hapur News: मुरादाबाद में चमके मेरठ जोन और हापुड़ के पुलिस कर्मी

Hapur News: जनपद मुरादाबाद में 23 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित हुई उत्तर प्रदेश बैडमिंटन प्रतियोगिता में मेरठ जोन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर परचम लहराया। इस शानदार जीत में जनपद के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने विजेता खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सहारना करते हुए उत्साहवर्धन किया और उन्हें नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानत किया। प्रतियोगिता में हापुड़ जनपद में तैनात पुलिस कर्मियों में संजीव कुमार, सुखविंदर सिंह, राजीव कुमार, अनुज कुमार, निरीक्षक रजनी बिष्ट ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कोच योगेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में टीम ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए पदक अपने नाम किए और पूरे मेरठ जोन का नाम रोशन किया।