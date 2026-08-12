Hapur News: शिवरात्रि के दिन भी सड़कों पर रहा कांवड़ियों का रैला

Hapur News: जिले में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सड़कों और नेशनल हाईवों पर कब्जा रहा। हर-हर महादेव की गूंज से जनपद गूंज उठा। अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे, इस दौरान डीजे के साथ चल रही झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि अंतिम दिन छोटी कांवड़ वाले कम ही लोग नजर आए। शिवरात्रि के दिन कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से पैदल गंगा जल लाकर अपने शिवालय पहुंचते है और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते है। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही सड़कों पर डाक कांवड़ियों का कब्जा रहा। कोई डाक कांवड़ ब्रजघाट से कांवड़ लेकर वापस लौट रही थी तो कोई हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहा था। ऐसे में डाक कांवड़ के साथ-साथ बाइक सवार कांवड़ियों के जत्थे भी भगवान शिव के मंदिरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे。