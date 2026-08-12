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Hapur News: शिवरात्रि के दिन भी सड़कों पर रहा कांवड़ियों का रैला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: जिले में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सड़कों और नेशनल हाईवों पर कब्जा रहा। अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे। दिनभर लोगों की भीड़ उमड़ी और जेसीबी से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई।

शिवरात्रि के दिन भी सड़कों पर रहा कांवड़ियों का रैला
शिवरात्रि के दिन भी सड़कों पर रहा कांवड़ियों का रैला

Hapur News: जिले में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सड़कों और नेशनल हाईवों पर कब्जा रहा। हर-हर महादेव की गूंज से जनपद गूंज उठा। अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे, इस दौरान डीजे के साथ चल रही झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि अंतिम दिन छोटी कांवड़ वाले कम ही लोग नजर आए। शिवरात्रि के दिन कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से पैदल गंगा जल लाकर अपने शिवालय पहुंचते है और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते है। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही सड़कों पर डाक कांवड़ियों का कब्जा रहा। कोई डाक कांवड़ ब्रजघाट से कांवड़ लेकर वापस लौट रही थी तो कोई हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहा था। ऐसे में डाक कांवड़ के साथ-साथ बाइक सवार कांवड़ियों के जत्थे भी भगवान शिव के मंदिरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे。

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दिनभर का उत्सव

दिनभर यहीं सिलसिला जारी रहा। उधर काफी संख्या में बृजघाट से भी बड़ी कांवड़ के साथ कांवड़ियां हापुड़ में प्रवेश किया। इनके साथ भी डीजे चल रहा था और भगवान शिव के भजनों पर कलाकार नृत्य कर रहे थे। इसके साथ ही पटाखों से आतिशबाजी हो रही थी। जिन्हें देखने के लिए सड़कों पर भीड़ रही। जगह-जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा था, उन्हें शिल्ड देकर सम्मानित किया जा रहा था। उन्होंने देर शाम शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। हालांकि शाम होने तक सड़कों पर धीरे-धीरे कांवड़ियों की संख्या पूरी तरह कम हो गई थी।

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फूलों की वर्षा

जेसीबी से कांवड़ियों के ऊपर की फूलों की वर्षा:

नगर के मेरठ रोड से हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियां लौट रहे थे। इन कांवड़ियों पर शिविर संचालकों ने जेसीबी के माध्यम से फूलों की वर्षा की। कांवड़िया स्वागत देखकर गदगद हो गए और हर-हर महादेव के जयघोष से कांवड़ मार्ग गूंज उठा।

सामान्य प्रश्न

शिवरात्रि पर कांवड़ियों की संख्या कितनी थी?
शिवरात्रि के दिन कांवड़ियों का सड़कों और हाईवों पर कब्जा रहा और अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे।
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