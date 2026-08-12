Hapur News: शिवरात्रि के दिन भी सड़कों पर रहा कांवड़ियों का रैला
Hapur News: जिले में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सड़कों और नेशनल हाईवों पर कब्जा रहा। अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे। दिनभर लोगों की भीड़ उमड़ी और जेसीबी से कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई।
Hapur News: जिले में शिवरात्रि के दिन हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों का सड़कों और नेशनल हाईवों पर कब्जा रहा। हर-हर महादेव की गूंज से जनपद गूंज उठा। अंतिम दिन सबसे ज्यादा डाक और बड़ी कांवड़ लेकर कांवड़ियां शिवालयों में पहुंचे, इस दौरान डीजे के साथ चल रही झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि अंतिम दिन छोटी कांवड़ वाले कम ही लोग नजर आए। शिवरात्रि के दिन कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से पैदल गंगा जल लाकर अपने शिवालय पहुंचते है और भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते है। शिवरात्रि के दिन सुबह से ही सड़कों पर डाक कांवड़ियों का कब्जा रहा। कोई डाक कांवड़ ब्रजघाट से कांवड़ लेकर वापस लौट रही थी तो कोई हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहा था। ऐसे में डाक कांवड़ के साथ-साथ बाइक सवार कांवड़ियों के जत्थे भी भगवान शिव के मंदिरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे。
दिनभर का उत्सव
दिनभर यहीं सिलसिला जारी रहा। उधर काफी संख्या में बृजघाट से भी बड़ी कांवड़ के साथ कांवड़ियां हापुड़ में प्रवेश किया। इनके साथ भी डीजे चल रहा था और भगवान शिव के भजनों पर कलाकार नृत्य कर रहे थे। इसके साथ ही पटाखों से आतिशबाजी हो रही थी। जिन्हें देखने के लिए सड़कों पर भीड़ रही। जगह-जगह कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा था, उन्हें शिल्ड देकर सम्मानित किया जा रहा था। उन्होंने देर शाम शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया। हालांकि शाम होने तक सड़कों पर धीरे-धीरे कांवड़ियों की संख्या पूरी तरह कम हो गई थी।
फूलों की वर्षा
जेसीबी से कांवड़ियों के ऊपर की फूलों की वर्षा:
नगर के मेरठ रोड से हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियां लौट रहे थे। इन कांवड़ियों पर शिविर संचालकों ने जेसीबी के माध्यम से फूलों की वर्षा की। कांवड़िया स्वागत देखकर गदगद हो गए और हर-हर महादेव के जयघोष से कांवड़ मार्ग गूंज उठा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।