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Hapur News: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गए। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जह

Hapur News: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

Hapur News: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गए। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेरठ अस्पताल जे जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार की शाम को करीब चार बजे सिंभावली क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर निवासी महावीर सिंह (उम्र 61 वर्ष) क्षेत्र के उपैड़ा के निकट सड़क पार कर रहे थे। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचे तो पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह घायल हो गए।

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उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती करासा गया जहां उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटना के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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