Hapur News: अज्ञात वाहन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत
Hapur News: कोतवाली हापुड़ में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक प्रेम गिरी के रूप में पहचान हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू की। CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने का प्रयास जारी है।
Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में बाईपास पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को एनएच 9 पर बाईपास पर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति की चपेट में आने से मौत हो गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के पास मिले अभिलेखों से उसकी शिनाख्त शॉप नंबर लक्ष्मी मार्केट मुनरिक साउथ वेस्ट दिल्ली निवासी प्रेम गिरी के रूप में हुई।
जांच करने पर मृतक की जेब से 41000 रुपए, आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक की पासबुक बरामद हुई। पुलिस मृतक के परिजन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।थाना प्रभारी मनीष चौहान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक यहां क्यो आया था, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपी वाहन चालक के बारे में जानकारी मिल सके।
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