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Hapur News: डंडों से वार किया व्यक्ति पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात क्षेत्र में कुलदीप सिंह पर गाली गलौच का विरोध करने पर सचिन ने डंडे से हमला किया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

Hapur News: डंडों से वार किया व्यक्ति पर हमला

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में गाली गलौच का विरोध करने पर एक व्यक्ति पर डंडे से कई बार कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की ए टू जैड कालोनी निवासी कुलदीप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि 31 जुलाई की शाम को वह अपनी कालोनी से बाहर घूमने के लिए निकला था। जैसे ही वह सनराईज ई-स्टेट कालोनी के सामने पहुंचा तो वहां पहले से ही मौजूद ग्राम श्यामपुर निवासी सचिन ने उसे रोकर जाली गलौच कर दी।

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विरोध करने पर डंडे से कई बार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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