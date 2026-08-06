Hapur News: महिलाओं-युवतियों पर फब्तियां कसने वाला गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज
Hapur News: हापुड़, संवाददाता। थाना हापुड़ देहात पुलिस की एंटीरोमियो व मिशन शक्ति टीम ने चैनापुरी रेलवे
Hapur News: हापुड़। थाना हापुड़ देहात पुलिस की एंटीरोमियो व मिशन शक्ति टीम ने चैनापुरी रेलवे फाटक के पास महिलाओं और युवतियों पर फब्तियां कसने तथा सीटी बजाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि 5 अगस्त की शाम को एंटीरोमियो और मिशन शक्ति की टीम की महिला उपनिरीक्षक रश्मी, उपनिरीक्षक राहुल अत्री, उपनिरीक्षक नकुल कुमार के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी रास्ते में चैनापुरी रेलवे फाटक के पास से आते-जाते महिलाओं ने बताया कि एक युवक महिलाओं और युवतियों को देखकर अश्लील गाने गा रहा है।
इतना ही नहीं सीटी भी बजा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जिन्होंने युवक की हरकतों को देखा। पुलिस को देखकर आरोपी सकपका गया। जिसके बाद आरोपी को टीम ने दबोच लिया। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी चैनापुरी निवासी आदिल है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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