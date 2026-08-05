Hapur News: दूषण नाम के क्रूर राक्षस का वध कर भगवान शिव उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिग के रूप में बसे : मोहित

Hapur News: हापुड़। नगर के श्री चंडी मंदिर प्रागंण में चल रही श्री शिव महापुराण एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा के दूसरे दिन व्यास पंडित मोहित भारद्वाज ने महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुरानी कथा राजा चंद्रसेन भगवान शिव के स्वयंभू प्रगटी करण से जुड़ी है। उज्जैन में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा राज्य करते थे जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया कि दूषण नाम का एक क्रूर राक्षस रहता था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। उसने उज्जैन के धार्मिक ब्राह्मणों और संतों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, संकट में फंसे लोगों ने भगवान शिव से अपनी रक्षा की गुहार लगाई तभी भगवान शिव धरती को चिरकर महाकाल के रूप में प्रकट हुए।

उन्होंने उस राक्षस का वध किया और संतों की रक्षा की, तभी से हमेशा के लिए उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए।उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मांधाता द्वीप पर स्थित है। राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर कठोर तपस्या की थी उसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वह यही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। व्यास ने बताया कि शिवमहापुराण का श्रवण करने से भोलेनाथ की कृपा मिलती है, उन्होंने कहा कि भगवान शिव की भक्ति मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस दौरान आचार्य पंडित धर्मेंद्र कुमार कौशिक और श्री मां चंडी मंदिर सेवा समिति के समस्त सदस्य के साथ-साथ आम श्रद्धालु मौजूद रहे।