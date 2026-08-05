Hapur News: प्रेमी युगल ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, आरोपियों से जताया जान का खतरा
Hapur News: बाबूगढ़ के उपैड़ा गांव में एक प्रेम युगल ने पांच लोगों से अपनी जान का खतरा जताया है। विवाहिता ने आरोप लगाया कि जब वह अपने पति के साथ गांव आती है, तो उन पर हमला किया जाता है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र गांव उपैड़ा निवासी एक प्रेमी युगल ने पांच लोगों से अपनी जान का खतरा जताया है। पीड़िता विवाहिता का आरोप है कि जब वह अपने गांव में आती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपैड़ा निवासी सपना ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने गांव के ही रहने वाले सुमित से शादी कर ली है। वह बालिग है और अपना भला-बुरा समझती है। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां ने एक मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। लेकिन, अभी भी घर के दयाचंद, धर्मी, नरेंद्र, दयाचंद और धर्मी गांव में नहीं रहने दे रहे हैं। जब वह वह अपने पति सुमित के साथ में गांव में आती है तो सभी आरोपी मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़िता ने अपनी और पति की सुरक्षा कराने की गुहार लगाई है। बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि एसपी के आदेश पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।--------
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