Hapur News: ट्रांसफार्मर हटाने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन
Hapur News: अंबेडकर भवन परिसर में 1000 केवीए ट्रांसफार्मर हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बिजलीघर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की वजह से आग लगने का खतरा है, विशेषकर सावन माह में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान। उन्होंने ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की अपील की।
Hapur News: घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थित अंबेडकर भवन परिसर में लगे 1000 केवीए ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बिजलीघर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सावन माह में भवन परिसर में भंडारे व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जबकि यहां बच्चे भी खेलते हैं। उनका आरोप है कि ट्रांसफार्मर से पहले भी चिंगारी निकलने के कारण आग लग चुकी है, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर हंगामे की स्थिति रही। लोगों ने ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराने की मांग की।
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