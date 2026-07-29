Hapur News: हल्की बारिश से तापमान गिरा, गर्मी से मिली राहत
Hapur News: बुधवार सुबह हल्की बारिश से गर्मी में राहत मिली। तापमान में गिरावट हुई और लोगों ने बारिश का आनंद लिया। पिछले कुछ दिनों से मौसम में अस्थिरता थी। हालांकि, बारिश के बाद कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या आई, विशेषकर सरकारी अस्पताल के आसपास, जहां पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है।
Hapur News: बुधवार सुबह के समय हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज हुई। लोगों ने बारिश का खूब आनंद लिया। पिछले दो तीन दिन से मौसम अपना रंग दिखा रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप निकल रही है। जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब बुधवार सुबह हुई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। बारिश के बाद कुछ स्थानों पर कीचड़ की समस्या भी बनी। वहीं, गढ़ रोड पर सरकारी अस्पताल के आसपास पानी निकासी के ठोस प्रबंध नहीं होने के कारण सड़क किराने जलभराव की समस्या बनी हुई है।
जिस कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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