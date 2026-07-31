Hapur News: कृष्णानगर मित्र मंडली ने भंडारे का किया आयोजन
Hapur News: कृष्णानगर मित्र मंडली ने सावन माह के पहले दिन एक भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर भक्तों ने प्रसादी का वितरण किया। कार्यक्रम में वैभव त्यागी, निखिल वत्स, राहुल वर्मा, दीपक वर्मा, हितेश सिरोही जैसे प्रमुख लोग शामिल हुए।
Hapur News: कृष्णानगर मित्र मंडली द्वारा गुरूवार को कृष्णानगर के बाहर सावन माह के पहले दिन भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने लोगों को प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर वैभव त्यागी, निखिल वत्स, राहुल वर्मा, दीपक वर्मा, हितेश सिरोही आदि शामिल रहे।
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