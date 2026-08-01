Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की छात्रा हर्षिता ने नीट परीक्षा में लहराया परचम

Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की होनहार छात्रा हर्षिता बंगारी ने देश की प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हर्षिता ने 720 में से 598 अंक प्राप्त करते हुए 99.46 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। छात्रा की ऐतिहासिक सफलता पर विद्यालय परिसर में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। स्कूल कैंपस पहुंचने पर हर्षिता का मिठाई खिलाकर और फूलों से स्वागत किया। संस्थान के पदाधिकारियों ने उनके उज्जवल मेडिकल केरियर के लिए ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. निधि मलिक ने हर्षिता और उनके माता-पिता को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रा की कड़ी मेहनत, निरंतरता और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है।