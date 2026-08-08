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Hapur News: कांवड़ यात्रा में सेवा का जज्बा, श्रद्धालुओं के लिए जुटे कर्मवीर

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। नगर पालिका ने पेयजल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। अनेक लोग बिना स्वार्थ के कांवड़ियों की सहायता कर रहे हैं। शिविरों में स्वास्थ्य और अग्निशामक इंतजाम किए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को बेहतर सेवा मिल सके।

Hapur News: कांवड़ यात्रा में सेवा का जज्बा, श्रद्धालुओं के लिए जुटे कर्मवीर

Hapur News: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर शहर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, अग्निशमन दल, होमगार्ड और प्रशासनिक कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ श्रद्धालुओं की मदद में जुटे हुए हैं। इसी बीच नगर में ऐसे कई लोग भी सामने आए हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कांवड़ियों की सेवा में लगे हैं। कोई पेयजल उपलब्ध करा रहा है तो कोई भोजन और विश्राम की व्यवस्था संभाल रहा है। इन लोगों का सेवाभाव अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा है。

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कांवड़ियों के लिए सुविधाएं

नगर पालिका परिषद की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। शहर के अलग-अलग स्थानों पर 14 से अधिक पानी के टैंक लगाए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को आवश्यकता के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके। व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी भी की जा रही है।

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कांवड़ शिविर की व्यवस्थाएं

कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर में दिन-रात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। खान-पान से लेकर साफ-सफाई और अन्य छोटी-छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। बारिश के बावजूद शिविर में आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

अग्निशामक व्यवस्था

कांवड़ शिविर में अग्निशोधन व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चार से अधिक अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

पुण्य का काम

सावन के पवित्र माह में कांवड़ियों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। नगर पालिका पिलखुवा द्वारा आयोजित शिविर में कांवड़ियों की सेवा कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

मनोज प्रताप सिंह

स्वच्छता और सुविधाएं

कांवड़ शिविर में कांवड़ियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बारिश के दौरान भी जर्मन हेंडर टेंट में कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। ठहरने, भोजन, स्नान, शौचालय और चिकित्सा समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। शिविर में बेहतर माहौल देने के साथ कांवड़ियों की जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

संजय बंसल

घर जैसा वातावरण

कांवड़ शिविर में श्रद्धालुओं को घर जैसा वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ियों के ठहरने और भोजन के साथ स्नान, शौचालय, चिकित्सा व खेल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। शिविर में सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है और कांवड़ियों की मांग के अनुसार तत्काल आवश्यक सामान मुहैया कराया जा रहा है।

इंद्रपाल सिंह, अधिशासी अधिकारी

पिलखुवा क्षेत्र में कांवड़ियों की सुविधा के लिए 14 पानी के टैंक लगाए गए हैं, जिनसे 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। खान-पान और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा गंगाजल के टैंक चंडी मंदिर और दहपा महादेव मंदिर पर दो टैंक लगाए गए हैं। कांवड़ियों को स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, खान-पान, स्नान, शौचालय और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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