Hapur News: कांवड़ यात्रा:जनपद के 9 बड़े अस्पतालों में कांवड़ियों के लिए 90 बेड रहेंगे रिजर्व

Hapur News: कांवड़ यात्रा:जनपद के 9 बड़े अस्पतालों में कांवड़ियों के लिए 90 बेड रहेंगे रिजर्व
Hapur News: हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर ली हैं। जिले के 9 बडे़ सरकारी अस्पतालों में कांवड़ियों के लिए 90 बेड रिजर्व किए गए हैं। 13 एंबुलेंस और हाईवे पर मेडिकल कैंप जैसे उपायों के जरिए कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
Hapur News: कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्थाएं दुरूस्त कर ली हैं। यहां जिले के 9 बडे़ सरकारी अस्पतालों में कांवड़ियों के लिए 90 बेड रिजर्व में रहेंगे। इनमें कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था रहेगी। वहीं, एंबुलेंस सेवा भी अलर्ट रहेगी। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में जिले के स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर दिया है। यहां हापुड़ जिले के 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और एक बड़े जिला अस्पताल में 90 बेड कांवड़ियों के लिए रिजर्व किए गए हैं। प्रत्येक अस्पताल में 10-10 बेड रिजर्व में रहेंगे। सात बाइक एंबुलेंस भी सड़कों पर दौड़ेंगी। इनमें एक स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहेगा। वह ऐसे स्थानों पर पहुंचेगा जहां भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी एंबुलेंस नहीं पहुंच सकती हैं। इसके अलावा जगह जगह हाईवे पर 16 मेडिकल स्वास्थ्य कैंप लगाये जाएंगे। जिनमें कांवड़ियों को उपचार मिलेगा。
अंबुलेंस व्यवस्था
-13 एंबुलेंस भी कांवड़ यात्रा में लगेंगी
हापुड़। कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में 13 एंबुलेंस अलर्ट रहेंगी। विभिन्न स्थानों पर 13 एंबुलेंस कार्यरत रहेंगी। इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की गई हैं।
दवाईयों की उपलब्धता
-कांवड़ शिविरों को दवाईयां बांटी जाएंगी
हापुड़। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के पूरे इंतजाम किए हैं। हाईवे पर जहां बड़े कांवड़ शिविर लगेंगे वहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि तुरंत कांवड़ियों को इलाज मिल सके।
सीएमओ का बयान
-सीएमओ का कथन
कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 9 बड़े सरकारी अस्पतालों में 90 बेड रिजर्व किए गए हैं। इनमें कांवड़ियों को भर्ती करने की पूरी व्यवस्था रहेगी। हाईवे पर जगह जगह एंबुलेंस भी मुस्तैद रहेंगी।
-डॉ.किशोर कुमार आहुजा, सीएमओ हापुड़
सामान्य प्रश्न
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