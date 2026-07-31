Hapur News: कांवड़ यात्रा से भरेंगी व्यापारियों की झोली, 40 करोड़ पहुंचेगा कारोबार

Hapur News: कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति और आस्था का प्रतीक है। हापुड़ में इस साल कांवड़ यात्रा से 40 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। लोगों को कांवड़ शिविरों में सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी।

Hapur News: कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति, आस्था और उल्लास का संगम है। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार, गोमुख और बृजघाट से गंगा जल लाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने वाले काविड़यों के बोल-बम और हर-हर महादेव के जयकारें गूंजने लगे है। यह कांवड़ यात्रा भक्ति के साथ जनपद की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। इस बार कांवड़ यात्रा में हापुड़ में करीब 40 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे है। इस बार सावन की शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में शिवरात्रि पर हरिद्वार, गोमुख और बृजघाट से जल लाने वाले कांवड़ियों का जत्था रवाना होना शुरू हो गया है। हापुड़ के अलावा हापुड़ के कांवड़ मार्गों से मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, खुर्जा आदि के कांवड़िए भी रवाना होते है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के अंतिम सप्ताह में पूरा हापुड़ भोले की भक्ति के रंग में रंग जाता है। कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ मार्गों पर कांवड़ शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

कांवड़ शिविरों की आवश्यकता इन शिविरों में फल, फूल, पानी, शिकंजी, दूध, दही, पनीर, सब्जी, आटा, सजावटी सामान, पेट्रोल-डीजल, टेंट, डिस्पोजेबल सामान, जनरेटर आदि की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन सभी वस्तुओं का बाजार गुलजार हो जाता है। व्यापारियों की मानें तो इस बार कांवड़ यात्रा में करीब 40 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले शिविरों की संख्या ज्यादा होने का अनुमान है। इसके अलावा कई बड़े शिविर भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें करीब 5 से 6 लाख प्रतिदिन का बजट हो सकता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए कांवड़ यात्रा बेहतर होने वाली है।

दैनिक खर्च का अनुमान जिले के शिविरों में एक दिन में खर्च होता है तीन करोड़: :

व्यापारियों का अनुमान है कि कांवड़ मार्गों पर लगने वाले कांवड़ शिविरों में हर दिन दो से तीन लाख रूपए का बजट खर्च होता है। इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर शामिल होता है। इसके अलावा जिन शिविरों में 24 घंटे चाय-पकोड़ी व दूध आदि की व्यवस्था होगी, ऐसे शिविरों का बजट बढ़ जाता है। अगर जनपद में कांवड़ शिविरों का अनुमान लगाया जाए तो करीब 100 शिविरों में हर दिन तीन करोड़ खर्च होता है। इसमें खान-पान के सामान के अलावा टेंट, डीजल, लाइट आदि शामिल है।

व्यापारियों के लिए अवसर जिले में काफी कांवड़ शिविर लगते है, ऐसे में कई बार टेंट, जनरेटर, लाइटिंग आदि की शॉर्टेज हो जाती है। कांवड़ यात्रा बड़ा पर्व है, ऐसे में इस पर्व पर हर कोई व्यापार चमकता है, इसमें किराना, कपड़ा, टेंट, लाइट, डीजे, मिठाई, डेयरी प्रोडेक्ट, साज-सजावट के सामान, पानी, डिस्पोजेबल सामान, फल, फूल, सब्जी आदि शामिल है। इस बार कांवड़ियों के रूझान को ध्यान में रखते हुए अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

रवि गर्ग, अध्यक्ष, टेंट एसोसिएशन हापुड़

डिमांड में वृद्धि कांवड़ यात्रा के दौरान शिविरों और भंडारों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान डिस्पोजेबल सामान की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में सावन के महीने में आम दिनों के मुकाबले 70 फीसदी काम बढ़ जाता है। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलती है।

अशोक कुमार मित्तल, डिस्पोजेबल दुकानदार