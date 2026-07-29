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Hapur News: बच्चों में बढ़ते मोटापे से बचाव के तरीके बताए

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में जीरो हंगर और मोटापे पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के मोटापे के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानाचार्या निधि मलिक और डायरेक्टर आयुष सिंघल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें डॉ. अशोक और डॉ. पूनम ग्रोवर ने सही खानपान के टिप्स साझा किए।

Hapur News: बच्चों में बढ़ते मोटापे से बचाव के तरीके बताए

Hapur News: जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में जीरो हंगर और ओबेसिटी पर कार्यशाला कराई गई। जिसमें बच्चों में बढ़ते मोटापे के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या निधि मलिक एवं डायरेक्टर आयुष सिंघल को इनर व्हील क्लब हापुड़ की अध्यक्षा श्वेता जैन द्वारा सम्मान प्रतीक देकर किया। डॉ अशोक ग्रोवर द्वारा शरीर के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों की जानकारी के साथ अपनी जीवन शैली को अति सक्रिय रखने के लिए बल दिया। डॉ.पूनम ग्रोवर ने क्या खाएं- किस मात्रा में और किस तरह से अपनी प्लेट को संतुलित आहार से युक्त करें जिसमें सभी जरूरी तत्वों का समावेश हो, आदि के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवन शैली में जंक फूड और फास्ट फूड के कारण बच्चों में बढ़ते मोटापे को देखते हुए शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां जड़ पकड़ रही हैं। पेट एवं नर्वस सिस्टम पर इसका विपरीत प्रभाव उनके मूल उद्देश्य शिक्षा एवं खेल आदि गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रखने की जगह आलस और थकान की तरफ ले जा रहा है। विद्यालय के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष श्वेता जैन, डॉ पूनम ग्रोवर एवं डॉ अशोक ग्रोवर को सम्मान प्रतीक चिह्न दिया। इनरव्हील अध्यक्ष श्वेता जैन ने डॉक्टर्स टीम एवं स्कूल स्टॉफ का आभार जताया।

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