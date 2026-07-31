Hapur News: वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

Hapur News: हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई हैं। जीशान और मोनू उर्फ बब्बन जैसे कुख्यात अपराधियों से जुड़ा यह मामला दिल्ली एनसीआर में चोरी किए गए वाहनों के बिक्री से संबंधित है।

Hapur News: थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया है। बारमद किए गए दोपहिया वाहन, हापुड़ नगर, हापुड़ देहात, दिल्ली, अमरोहा जनपद से चोरी हुए हैं। पकड़ा गया एक आरोपी कुख्यात अपराधी रहे मुकीम काला गिरोह का सदस्य रह चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि थाना प्रभारी हापुड़ देहात पुलिस टीम के साथ संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के सदस्य श्रीजी पेट्रोल पंप के पास से कहां जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस टीम ने दोनों को दबोच किया।

आरोपियों की पहचान उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मूल रूप से कशेरुआ थाना गजरौला, जनपद अमरोहा, हाल निवासी चमड़ा पैठ जाकिर कालोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ निवासी जीशान और ग्राम साहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा निवासी मोनू उर्फ बब्बन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। बरामद की गई तीन बाइकें थाना हापुड़ देहात क्षेत्र से, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी, गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक, अमरोहा और कल्याणपुरी दिल्ली से चोरी हुई दो बाइकें बरामद है। बाइक स्वामी और संबंधित थाना पुलिस को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है।

गिरोह का संवंध मुकीम काला का साथी रह चुका है पकड़ा गया जीशान। थाना प्रभारी हापुड़ देहात पारस मलिक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी हैं। आरोपी जीशान के खिलाफ जनपद हापुड़, हापुड़ देहात, अमरोहा, दिल्ली के विभिन्न थानों में 18 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं।उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के साथ जीशान ने कई वारदातों को अंजाम दिया था। उसके गिरोह में वह काफी समय रहा था। वर्ष 2015 में उसकी मां की गांव में हत्या कर दी थी। जिस पर जीशान ने ग्राम प्रधान की हत्या कर बदला लिया था। इस मुकदमें में उसे आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर आया हुआ था और खर्चों को पूरा करने के लिए वाहन चोरी कर लगा। जबकि दूसरे आरोपी मोनू उर्फ बब्बन पर भी हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों में 17 मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। आरोपियों के कई अन्य गिरोहों के सदस्यों से भी संबंध होने की जानकारी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। जिनके बारे में जांच की जा रही है।

चोरी के वाहनों की बिक्री दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचते थे चोरी के वाहन। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के जनपदों में चोरी के वाहनों को जैसा मौका लगता था बेच कर आर्थिक लाभ कमाते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी वाहनों के फर्जी कागजात भी तैयार कराते थे। इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। जांच में जो भी अन्य लोग प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।