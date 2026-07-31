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Hapur News: वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई हैं। जीशान और मोनू उर्फ बब्बन जैसे कुख्यात अपराधियों से जुड़ा यह मामला दिल्ली एनसीआर में चोरी किए गए वाहनों के बिक्री से संबंधित है।

Hapur News: वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

Hapur News: थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की गई आठ बाइक और एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया है। बारमद किए गए दोपहिया वाहन, हापुड़ नगर, हापुड़ देहात, दिल्ली, अमरोहा जनपद से चोरी हुए हैं। पकड़ा गया एक आरोपी कुख्यात अपराधी रहे मुकीम काला गिरोह का सदस्य रह चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि थाना प्रभारी हापुड़ देहात पुलिस टीम के साथ संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन चोरी करने वाले अंतराज्यीय गिरोह के सदस्य श्रीजी पेट्रोल पंप के पास से कहां जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस टीम ने दोनों को दबोच किया।

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आरोपियों की पहचान

उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मूल रूप से कशेरुआ थाना गजरौला, जनपद अमरोहा, हाल निवासी चमड़ा पैठ जाकिर कालोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ निवासी जीशान और ग्राम साहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा निवासी मोनू उर्फ बब्बन हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। बरामद की गई तीन बाइकें थाना हापुड़ देहात क्षेत्र से, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुई स्कूटी, गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक, अमरोहा और कल्याणपुरी दिल्ली से चोरी हुई दो बाइकें बरामद है। बाइक स्वामी और संबंधित थाना पुलिस को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है।

गिरोह का संवंध

मुकीम काला का साथी रह चुका है पकड़ा गया जीशान। थाना प्रभारी हापुड़ देहात पारस मलिक ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शातिर अपराधी हैं। आरोपी जीशान के खिलाफ जनपद हापुड़, हापुड़ देहात, अमरोहा, दिल्ली के विभिन्न थानों में 18 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें डकैती, गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं।उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के साथ जीशान ने कई वारदातों को अंजाम दिया था। उसके गिरोह में वह काफी समय रहा था। वर्ष 2015 में उसकी मां की गांव में हत्या कर दी थी। जिस पर जीशान ने ग्राम प्रधान की हत्या कर बदला लिया था। इस मुकदमें में उसे आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर आया हुआ था और खर्चों को पूरा करने के लिए वाहन चोरी कर लगा। जबकि दूसरे आरोपी मोनू उर्फ बब्बन पर भी हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जनपद के विभिन्न थानों में 17 मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। आरोपियों के कई अन्य गिरोहों के सदस्यों से भी संबंध होने की जानकारी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। जिनके बारे में जांच की जा रही है।

चोरी के वाहनों की बिक्री

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बेचते थे चोरी के वाहन। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और आसपास के जनपदों में चोरी के वाहनों को जैसा मौका लगता था बेच कर आर्थिक लाभ कमाते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी वाहनों के फर्जी कागजात भी तैयार कराते थे। इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है। जांच में जो भी अन्य लोग प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

हापुड़ देहात पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है?
हापुड़ देहात पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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