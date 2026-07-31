Hapur News: गोवंश की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों को रोक लगाने की मांग, सौपा ज्ञापन

Hapur News: भारतीय गौ रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेत्तृव्य में बुधवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर गोवंश की सुरक्षा और गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौ संरक्षण तथा क्षेत्र में बढ़ती गंभीर समस्याओं के समाधान कराने और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी ने बताया कि ग्राम बलवापुर मार्ग पर इन दिनों अनेक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जिनके कारण गोवंश और आम नागरिकों का जीवन निंरतर खतरे में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही है कि टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ओवरलोड़ ट्रक एवं भारी वाहन बलवापुर मार्ग का उपयोग कर रहें है।