Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: गोवंश की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों को रोक लगाने की मांग, सौपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: भारतीय गौ रक्षा परिषद के अध्यक्ष मोहित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गोवंश की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्याओं का समाधान और कार्रवाई की मांग की गई। बलवापुर मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ, तो जनआंदोलन किया जाएगा।

Hapur News: गोवंश की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों को रोक लगाने की मांग, सौपा ज्ञापन

Hapur News: भारतीय गौ रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेत्तृव्य में बुधवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर गोवंश की सुरक्षा और गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौ संरक्षण तथा क्षेत्र में बढ़ती गंभीर समस्याओं के समाधान कराने और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहित चौधरी ने बताया कि ग्राम बलवापुर मार्ग पर इन दिनों अनेक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जिनके कारण गोवंश और आम नागरिकों का जीवन निंरतर खतरे में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही है कि टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ओवरलोड़ ट्रक एवं भारी वाहन बलवापुर मार्ग का उपयोग कर रहें है।

जिससे क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है ,उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान और कार्रवाई नही की जाती है तो वह संगठन भविष्य में जनआंदोलन एवं घेराव करने के लिए बाध्य होगी। इस मोके पर रवि, सचिन,भूपेंद्र, मोहित, मनीष राणा, अमित,नितिन, राहुल राणा, अनुज, पवन, ललित, रोहित, अशोक आदि उपस्थित रहे।----------

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।