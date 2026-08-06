Hapur News: कांवड़ मार्गों पर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया पुलिस बल

Hapur News: सावन माह की कांवड़ यात्रा अपनी चरम स्थिति पर पहुँच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। कांवड़ मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात है और जीरो ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया गया है। अधिकारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं।

Hapur News: सावन माह की कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचनी शुरू हो गई है। चारों और गूंजते हर हर महादेव, बम-बम भोले और जय भोलेनाथ के जयकारों के बीच शिवभक्तों अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। पूरे कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि शिवभक्तों की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनी रहे। कांवड़ियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा जीरो ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया है। जैसे ही मार्ग पर कांवड़ियों का जत्था पहुंचता है, वाहनों को तत्काल रोक दिया जाता है। पहले शिवभक्तों को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ निकाला जा रहा है और उनके आगे बढ़ जाने बाद ही वाहनों की आवाजाही बहाल की जा रही है。

सुरक्षा व्यवस्था के उपाय कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए पुलिस अफसर खुद मैदान में उतरे हुए हैं। अधिकारी लगातार ड्यूटी पर तैनात जवानों की चेकिंग कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्विक रिस्पांस टीम और फायर बिग्रेड की गाड़ियां भी मुख्य पाइंटों पर अलर्ट मोड पर रखी गई हैं।

विशेष पुलिस समन्वय फोटो संख्या 2

रेलवे गेट नंबर 73 पर पुलिस का अनोखा फोन काॅर्डिनेशन

अतिव्यस्तम आवास विकास कालोनी स्थित रेलवे के गेट नंबर 73 से हजारों की संख्या में प्रतिदिन दोपहिया वाहनों का आवागमन होता है। बीस हजार से अधिक की आबादी वाला यह क्षेत्र है। यहां पुलिस की मुस्तैदी और अनोखी कार्यशैली देखने को मिल रही है। पुलिस के दोनों छोर पर तैनात पुलिस कर्मी एक दूसरे से लगातार फोन के जरिए संपर्क में बने हुए हैं। जैसे ही कांवड़िए पुल पर आते हैं, एक तरफ तैनात पुलिस कर्मी दूसरी तरफ की टीम को इसकी सूचना देते हैं और दोपहिया वाहनों को रोक दिया जाता है। इसके बाद जब पूरा जत्था पुल से सुरक्षित पार हो जाता है, तभी दूसरी तरफ से फोन कर हरी झंडी मिलने पर वाहनों को निकाला जा रहा है। इस समन्वय से दुर्घटना की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई है।

भर्ती कार्यवाही कटों पर लगी बैरिकेडिंग पार कर रहे लोग, पुलिस बरत रही सतर्कता

सुरक्षा के मद्नेनजर मेरठ-बुलंदशहर रोड पर पुलिस ने करीब सभी अवैध और छोटे कटों को बैरिकेंडिग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया है। हालंकि लंबा चक्कर काटने से बचने के लिए कई महिला व पुुरुष इन बैरिकेडिंग को पार कर सड़क पार कर रहे हैं। इस स्थिति से निपचटने के लिए कटों के पास पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ ही पुलिस कर्मी लोगों को सुरक्षित रास्ते का प्रयोग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

जिम्मेदारों की राय क्या कहते हैं जिम्मेदार

कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर पुलिस टीम तैनात है। समय समय पर उनके चेकिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी कराई जा रही है। अनीता चौहान, सीओ सिटी