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Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ रही संख्या, सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: श्रावण शिवरात्रि के नजदीक आते ही जनपद में शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस पूरी तरह सजग है। तहसील चौपला और मेरठ तिराहा पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। थाना प्रभारी मनीष चौहान ने यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं।

Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ रही संख्या, सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी

Hapur News: श्रावण शिवरात्रि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनपद की सड़कों पर शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। कांवड़ियों के बढ़ते जत्थों और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। जनपद के अतिव्यस्तम तहसील चौपला और मेरठ तिराहा पर सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। तहसील चौपला पर यातायात और कांवड़ियों की भारी भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान स्वयं पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। कांवड़ियों के जत्थों को सुरक्षित तरीके से चौराहा पार कराया जा रहा है।

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संवेदनशील पाइंट होने के कारण चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।थाना प्रभारी ने मौके पर मुस्तैद सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही कांवड़ियों का कोई जत्था चौराहा पार करें, तुरंत दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी जाए। जब तक सभी शिवभक्त सुरक्षित तरीके से चौराहा पार न कर लें, तब तक किसी भी वाहन को आगे न बढ़ने दिया जाए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि यातायात संचालन या कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक पाई जाती है, संबोधित पुलिस कर्मी के कारण कार्रवाई की जाएगी।

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