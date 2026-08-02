Hapur News: बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िये हरिद्वार के लिए रवाना

Hapur News: बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़िये हरिद्वार के लिए रवाना
Hapur News: हापुड़ डिपो की बसों में बैठकर हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रविवार को 12 बसों में कांवड़ियों को हरिद्वार भेजा गया। बेहतर बस सेवा के लिए डिपो ने अतिरिक्त बसें और 60 बसें रिजर्व रखी हैं। कांवड़ियों की संख्या के अनुसार बसें संचालित की जाएंगी।
Hapur News: रोडवेज के स्थानीय हापुड़ डिपो की बसों में बैठकर हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। रविवार को डिपो अड्डे से 12 बसों में कांवड़ियों को हरिद्वार भेजा गया है। कांवड़ियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।
कांवड़ियों के लिए बस सेवा
हापुड़ डिपो द्वारा कांवड़ियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार रुट पर अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। डिपो ने 60 बसें रिजर्व में रखी हैं। अब हरिद्वार जाने वाले जिले के आसपास के कांवड़ियों का आगमन तेज हो गया है। रविवार सुबह से ही हरिद्वार जाने के लिए हापुड़ डिपो ने बसें भेजनी शुरू कर दी। शाम पर डिपो अड्डे से कांवड़ियों की 12 बसें भेजी जा चुकी हैं। एक बस में बैठकर करीब 50 कांवड़िये जाते हैं। हापुड़ डिपो के एआरएम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कांवड़ियों को बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आगे जैसे जैसे कांवड़िये बढ़ेंगे रुट पर बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएंगी। कांवड़ियों की संख्या के हिसाब से रुट पर बसें संचालित की जाएंगी।
बसों की कमी का समाधान
-रुटों पर नहीं रहेगी बसों की कमी
हापुड़। हापुड़ डिपो के अधिकारियों ने कांवड़ रुट हरिद्वार पर बसों की कमी नहीं होने देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार 60 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। रोज कांवड़ियों की संख्या के हिसाब से रुट पर बसें चलाई जा रही हैं।
प्रश्न एवं उत्तर
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