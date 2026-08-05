Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ी संख्या, शिवमय हो रहा हापुड़

Hapur News: अभी शिवरात्रि में छह दिन शेष है, लेकिन हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर हापुड़ से होते हुए अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। कांवड़ियों की कतार और बोल-बम के जयघोष से हापुड़ शिवमय होने लगा है। ऐसे में कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवादार भी जुट गए है। वह कांवड़ियों को हर पथ पर पानी, शिकंजी, जूस, फल आदि का वितरण कर रहे है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की भीड़ ओर ज्यादा जुटेगी। इस बार कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। शिवरात्रि से एक सप्ताह पहले ही कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगने लगे है। मेरठ रोड, बुलंदशहर रोड के अलावा नेशनल हाईवों पर काफी संख्या में कांवड़िया नजर आ रहे हैं। यह कांवड़िया हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर अपने गंतव्य को लौट रहे है। मंगलवार को भी सुबह से ही कांवड़ियों के जत्थे हापुड़ से होते हुए अपने गंतव्य को लौटे। इस दौरान सुहाना मौसम होने के कारण कांवड़ियों के कदम तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे。