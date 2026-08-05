Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ी संख्या, शिवमय हो रहा हापुड़

Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ी संख्या, शिवमय हो रहा हापुड़
Hapur News: शिवरात्रि के नजदीक आते ही हापुड़ में कांवड़ियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों को हर रास्ते पर सेवा देने के लिए सेवादार जुटे हैं। हापुड़ में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए विशेष तैयारी की है, जैसे कि गेट नंबर-73 पर लाइट लगाना।
Hapur News: अभी शिवरात्रि में छह दिन शेष है, लेकिन हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर हापुड़ से होते हुए अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। कांवड़ियों की कतार और बोल-बम के जयघोष से हापुड़ शिवमय होने लगा है। ऐसे में कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवादार भी जुट गए है। वह कांवड़ियों को हर पथ पर पानी, शिकंजी, जूस, फल आदि का वितरण कर रहे है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। आने वाले दिनों में कांवड़ियों की भीड़ ओर ज्यादा जुटेगी। इस बार कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। शिवरात्रि से एक सप्ताह पहले ही कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगने लगे है। मेरठ रोड, बुलंदशहर रोड के अलावा नेशनल हाईवों पर काफी संख्या में कांवड़िया नजर आ रहे हैं। यह कांवड़िया हरिद्वार और गोमुख से गंगाजल लाकर अपने गंतव्य को लौट रहे है। मंगलवार को भी सुबह से ही कांवड़ियों के जत्थे हापुड़ से होते हुए अपने गंतव्य को लौटे। इस दौरान सुहाना मौसम होने के कारण कांवड़ियों के कदम तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे。
कांवड़ियों की सेवा में जुटे लोग
उनके जुंबा पर बोल-बम बम-बम और हर-हर महादेव के जयघोष थे, जिनसे उनका हौसला देखते ही बन रहा था। कांवड़ियों का कहना था कि जब भोले ने कांवड़ उठवा दी है तो मंजिल पर भी वहीं पहुंचाएगे, इसलिए आज भोले ने चटक धूप के बजाए सुहाना मौसम कर दिया है। वहीं कांवड़ियों की सेवा में लोग जुटे रहे। कांवड़ मार्गों पर लोग फल, शिकंजी, जूस, पानी, फ्रूटी और चिकित्सा संबंधित दवाईयां लेकर पहुंचे और कांवड़ियों को भेंट की।
कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारी
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गेट नंबर-73 पर पहली बार लगाई लाइट:
कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हरिद्वार और गोमुख से आने वाले कांवड़िया आवास विकास से रेलवे के गेट नंबर-73 से होकर हापुड़ में प्रवेश करते है। ऐसे में नगर पालिका परिषद ने गेट नंबर-73 के पुल पर भी लाइट लगवाई है, ताकि ब्रिज लाइट से जगमग हो सके। साथ ही रात के अंधेरे में कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
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