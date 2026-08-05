Hapur News: 21वीं सदी में छात्रों को नवाचार की सोच और डिजिटल कौशल की आवश्यकता:प्रो.पीके दशोरा

Hapur News: जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के तत्वावधान में प्रोफेशनल प्रोग्राम बीसीए के सात दिवसीय ओरिएंटेशन-कम-इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन राकेश सिंघल, सचिव डॉ.रोहन सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ.आयुष सिंघल, महानिदेशक डॉ.सुभाष गौतम, वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ.निधि मलिक, प्राचार्य डॉ. धीरज सैनी, मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ के कुलपति प्रो.पीके दशोरा ने संयुक्त रुप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित करके किया। मुख्य अतिथि प्रो.पीके दशोरा कुलपति मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने अपने व्याख्यान में कहा कि 21वीं सदी में छात्रों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि तकनीकी दक्षता, नवाचार की सोच और डिजिटल कौशल की भी आवश्यकता है।

कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महारथ हासिल करना आज के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। संस्थान के महानिदेशक डॉ.सुभाष गौतम ने बताया कि इस सात दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में बीसीए के नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ.आयुष सिंघल ने कहा कि यह समारोह छात्रों के लिए एक नई शुरुआत है। जिसमें उन्हें न केवल अकादमिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी तैयार किया जाएगा। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्या ने छात्रों के आगामी पाठ्यक्रम को सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुतीकरण दिया। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष राकेश सिंघल ने नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं को शुभाशीष दिया। कार्यक्रम के समापन पर डॉ.धीरज सैनी ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्राध्यापिका काजल सिद्धू, संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी पवन शर्मा एवं सांस्कृतिक कमेटी की अध्यक्षा प्रो.अंकिता शर्मा का सहयोग रहा।