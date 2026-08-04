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Hapur News: 15 बसों में बैठकर हरिद्वार रवाना हुए कांवड़िए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ डिपो द्वारा कांवड़ियों को हरिद्वार जाने के लिए बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। सोमवार को, 15 बसें हापुड़ से हरिद्वार भेजी गईं, और 60 बसें कांवड़ियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। कांवड़ियों ने 'बम भोले' के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू की।

Hapur News: 15 बसों में बैठकर हरिद्वार रवाना हुए कांवड़िए

Hapur News: रोडवेज के स्थानीय हापुड़ डिपो द्वारा रोज कांवड़ियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। सोमवार को डिपो अड्डे से कांवड़ियों को लेकर 15 बसें हरिद्वार भेजी गईं। कांवड़ियों ने बम भोले के जयकारें लगाए। हापुड़ डिपो द्वारा कांवड़ियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। डिपो द्वारा कांवड़ियों के लिए 60 बसें रिजर्व में रखी गई हैं। सोमवार सुबह से शाम तक 15 बसें हरिद्वार भेजी गई हैं। हरिद्वार जाने से पहले कांवड़ियों ने बम भोले के जयकारें लगाए। इसके बाद बसों में बैठकर कांवड़िये रवाना हो गए। एआरएम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कांवड़ियों को बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार रुट पर बसों की कमी नहीं होनी दी जा रही हैं।

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जैसे-जैसे कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं रूट पर बसें भी बढ़ा दी गई हैं।

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