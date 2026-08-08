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Hapur News: अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी खालिद के पास अवैध पिस्टल और कारतूस मिले। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान आरोपी को पकड़ा, जो भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूछताछ जारी है।

Hapur News: अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार

Hapur News: थाना हापुड़ देहात पुलिस ने मेरठ रेंज के डीआईजी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पुलिस टीम संदिग्ध लोगों की तलाश में गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिलनी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ कहीं जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम सलाई गोंदी अंडरपास के पास पहुंची तो एक संदिग्ध आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम सलाई निवासी खालिद है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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