Hapur News: भारतीय सैन समाज ने मेधावी छात्र-छात्राओं का किया सम्मान
Hapur News: रविवार को भारतीय सैन समाज ने कांती प्रसाद धर्मशाला में हाईस्कूल परीक्षा 2026 में मेधावी छात्रों का सम्मान किया। कार्यक्रम में शिक्षा को सफलता का माध्यम माना गया और विद्यार्थियों को मेहनत तथा अनुशासन के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि हीरा ठाकुर और मुकेश धामा ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
Hapur News: रविवार को भारतीय सैन समाज द्वारा स्वर्ग आश्रम रोड स्थित कांती प्रसाद धर्मशाला में हाईस्कूल परीक्षा सत्र 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तीर्ण हुए मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हीरा ठाकुर एवं सहकारी समिति फिरोजाबाद के अध्यक्ष मुकेश धामा उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सफलता का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने छात्रों से निरंतर मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
इस अवसर पर भारतीय सैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान करने का उद्देश्य नई पीढ़ी को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनके मनोबल को बढ़ाना है। कार्यक्रम में नवनीत ,रणवीर ,योगेश ,आरबी लाल, अनुराग, महेश, कृष्णपाल ,सुनील, नितिन, सुशील,प्रमोद सैन, विशाल, सहित समाज के लोग उपस्थित रहे।-----------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।