Hapur News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड के मेधावियों को मिले चेक, खिले चेहरे
Hapur News: आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा कराए जाने वाले हिन्दुस्तान ओलंपियाड के मेधावियों को श्रीमती कमला अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज हापुड़ में चेक बां
Hapur News: आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा कराए जाने वाले हिन्दुस्तान ओलंपियाड के मेधावियों को श्रीमती कमला अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज हापुड़ में चेक बांटे गए। विद्यालय की छह छात्राओं को चेक मिलने के बाद उनके चेहरे खिल उठे। विद्यालय की प्रधानाचार्या पारूल शर्मा ने बताया कि हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा में उनके यहां की छह छात्राओं का जिले में शानदार प्रदर्शन रहा। इनमें आसिल, किंजा, हिबा, अंशिका गर्ग, सिमरा, आबिदा शामिल रहीं। अब सभी छात्राओं को पुरस्कार की राशि के चेक मिल गए हैं। हिन्दुस्तान ओलंपियाड में छात्राओं को बड़े मंच पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इसलिए छात्राओं को भविष्य में भी ऐसी परीक्षाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।
स्कूल के समस्त स्टॉफ ने मेधावी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।
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