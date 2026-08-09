Hapur News: डीएम एसपी ने ब्रजघाट गंगा घाट, छपकौली मंदिर पर शिवभक्तों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा
Hapur News: डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर द्वारा कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने छपकौली और ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया।
Hapur News: डीएम कविता मीना, एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान भरकर जनपद की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली और ब्रजघाट गंगा घाट पर कांवड़ियों और शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा होते ही बम बम भोले, हर हर महादेव आदि जयकारों से ब्रजघाट स्थित गंगा घाट गूंज उठा। जैसे ही आसमान से कांवड़ यात्रा मार्ग, छपकौली मंदिर और ब्रजघाट तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू हुई। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। पूरा ब्रजघाट गंगा तट और बाबूगढ़ का छपकौली मंदिर क्षेत्र में बम बम भोले के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा।
हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों और कांवड़ियों ने प्रदेश सरकार, प्रशासन के इस भव्य व सम्मानजनक कदम का सहर्ष स्वागत किया और खुशी जताई। हवाई सर्वेक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने कांवड़ मार्ग की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।
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