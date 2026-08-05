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Hapur News: झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, जलभराव से तालाब बना हापुड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ में पिछले सप्ताह उमस भरी गर्मी के बाद मंगलवार को बारिश हुई। बारिश के कारण शहर की सड़कें और बाजारों में 2-3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दुकानों में भी पानी घुस गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जलभराव हो गया।

Hapur News: झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, जलभराव से तालाब बना हापुड़

Hapur News: हापुड़। पिछले एक सप्ताह से हापुड़ में उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। कभी बादल तो कभी चटकदार धूप खिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मंगलवार को हापुड़ का मौसम बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। इसके बाद करीब एक घंटे झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लेकिन एक घंटे की बारिश से शहर तालाब में तब्दील हो गया। सड़कों और बाजारों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले कई दिनों से मौसम पल-पल बदल रहा था। कभी बादल तो कभी धूप खिल रही थी, लेकिन राहत की बूंदे नहीं गिर रही थी। मंगलवार की सुबह भी मौसम साफ था और धूप खिल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर को हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक आसमान में छाए बदरा बरसते रहे, इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन सड़कों और बाजारों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया।

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बारिश के कारण हुई दिक्कतें

आलम यह था कि गली-मोहल्ले भी पानी में डूब गए। ऐसे में बारिश से पहले लोग जहां थे वहीं रह गए। कई वाहन बारिश के पानी से निकलते वक्त खराब हो गए, ऐसे में इन वाहनों को लोगों की मदद से निकलवाया गया। जिससे लोगों को खासा परेशान होना पड़ा। हालांकि तेज बारिश थम गई, लेकिन इसके बाद भी रिमझिम बारिश पड़ती रही। वहीं बारिश से पहले हापुड़ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बारिश के बाद अधिकतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस लुढ़कर 31 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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दुकानों में घुसा पानी, सामान भीगने से दुकानदारों को उठाना पड़ा नुकसान:

नगर के मुख्य बाजार गोल मार्केट में बारिश की वजह से दो से तीन फीट तक पानी भर गया। कई दुकानदारों की दुकानों के अंदर पानी घुस गया, ऐसे में दुकानदारों ने अपनी दुकानों में रखा सामान ऊपर की तरफ रखवाना शुरू किया, लेकिन कई दुकानदारों का सामान पानी में भीग गया। ऐसे में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि दुकानदारों ने बारिश बंद होने के बाद वाइपर के माध्यम से दुकानों का पानी बाहर निकाला, तब जाकर राहत की सांस ली।

इन इलाकों में भरा बारिश का पानी:

शहर के गोल मार्केट, गढ़ रोड, दिल्ली रोड, अतरपुरा, रेलवे रोड, मीनाक्षी रोड, तगासराय, गढ़ गेट, चंडी रोड, फ्री गंज रोड, रेलवे रोड, स्वर्ग आश्रम रोड, मेरठ रोड, गढ़ रोड फ्लाईओवर, सिकंदरगेट, कोटला, मेरठ रोड आवास विकास रेलवे पुल, निजामपुर फ्लाईओवर के आसपास, मोदीनगर रोड, अपना घर कॉलोनी गेट, मोहल्ला अर्जन नगर, चमरी, लज्जापुरी, आदर्शनगर कॉलोनी, देवलोक कॉलोनी, बुलंदशहर रेोड पर फिरोज बिल्डिंग के आसपास की गलियों, अयोध्यापुरी के अलावा हाईवे की सर्विस रोड आदि में पानी भरने से लोगों को परेशान होना पड़ा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पानी से लबाबल:

नगर के गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश से जलभराव हो गया। इस दौरान आने जाने वाले मरीजों को परेशानी हुई। मुख्य गेट पर पानी भरने से मरीजों ने दिक्कते झेली, हालांकि बारिश बंद होने के बाद पानी उतर गया और मरीजों के अलावा स्टाफ की आवाजाही सामान्य हो सकी।

सामान्य प्रश्न

हापुड़ में बारिश के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हुईं?
हापुड़ में बारिश के कारण शहर की सड़कें और बाजारों में 2-3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा।
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