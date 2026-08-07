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Hapur News: खादर क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बिजनौर और हरिद्वार में मूसलधार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन अभी खतरा नहीं है। एसडीएम श्रीराम सिंह ने खादर क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण किया और लोगों से जलस्तर की जानकारी देने की अपील की है। प्रभावित गांवों में फसलें भी पानी से घिर गई हैं।

Hapur News: खादर क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण

Hapur News: पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते बिजनौर और हरिद्वार बैराज से पानी छोड़े जाने से क्षेत्र में गंगा नदी लगातार उफान पर है, हालांकि अभी तक खतरे की कोई बात नहीं है। फिलहाल एसडीएम श्रीराम सिंह ने खादर क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण का आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने लोगों से संपर्क कर जलस्तर पर जानकारी कर सूचना देने की अपील की है। साथ ही सभी बाढ़ राहत चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। गंगा का जल स्तर कभी कम और बढ़ने से गढ़ खादर क्षेत्र के डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों के हजारों बीघा जंगल पानी से चौतरफा घिर गए हैं।

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शुक्रवार को ब्रजघाट गंगा का जलस्तर 198.45 मीटर के निशान को पार कर शुक्रवार शाम 198.48 मीटर पर पहुंच चुका है जो खतरे के निशान 199.33 से अभी नीचे रह गया है। गंगा के उफान पर पहुंचने से खादर क्षेत्र में गड़ावली, लठीरा, नयाबांस, आरकपुर, बख्तावरपुर, रामपुर न्यामतपुर, काकाठेर मंढैया, कुदैनी वाली मंढैया, रामसिंह मंढैया समेत 15 से गांवों के जंगल और उसमें खड़ी फसलें चौतरफा पानी से घिर गई हैं। वहीं जंगल को जाने वाले निचले रास्तों पर काफी मात्रा में पानी भरने से हजारों ग्रामीणों का जंगल में आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। एसडीएम राम सिंह ने दर्जनों गांवों का निरीक्षण करते हुए वहां रहने वाले लोगों से समय समय पर सूचना देने की अपील की है।

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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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