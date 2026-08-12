Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर लगाया मरहम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: शिवरात्रि के दिन हापुड़ के मंदिरों पर चिकित्सकों की टीमें तैनात रहीं। कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगाया गया और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की गईं। सीएमओ ने मंदिरों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य कैंपों में सभी दवाएं उपलब्ध रहीं और कांवड़ियों को दवाईयां भी बांटी गईं।

Hapur News: चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर लगाया मरहम

Hapur News: जनपद हापुड़ के सभी मंदिरों पर शिवरात्रि के दिन चिकित्सकों की टीम अलर्ट रहीं। चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगाया। वहीं, सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों ने मंदिरों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं जांचीं। शिवरात्रि को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मंदिरों पर चिकित्सकों की टीम तैनात की गई। टीम में चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए। स्वास्थ्य टीमों ने मंदिरों पर पहुंचे कांवड़ियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई। लंबी दूरी तय करने के बाद मंदिर पहुंचे कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम भी लगाया गया। मंदिरों पर लगे स्वास्थ्य कैंपों में सभी दवाएं उपलब्ध रहीं।

ये भी पढ़ें:200 से अधिक श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की जांच हुई

कांवड़ियों को दवाईयां भी बांटी गई। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा समेत सभी डिप्टी सीएमओ ने मंदिरों में पहुंचकर स्वास्थ्य कैंपों पर व्यवस्थाओं को जांचा और निर्देशित किया। सीएमओ ने बताया कि मंदिरों पर स्वास्थ्य टीमें अलर्ट रहीं। कांवड़ियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई हैं।

ये भी पढ़ें:Hapur News: शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, विधित रूप से किया जलाभिषेक
ये भी पढ़ें:Hapur News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।