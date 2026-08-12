Hapur News: चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर लगाया मरहम

Hapur News: चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर लगाया मरहम
Hapur News: शिवरात्रि के दिन हापुड़ के मंदिरों पर चिकित्सकों की टीमें तैनात रहीं। कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगाया गया और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की गईं। सीएमओ ने मंदिरों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य कैंपों में सभी दवाएं उपलब्ध रहीं और कांवड़ियों को दवाईयां भी बांटी गईं।
Hapur News: जनपद हापुड़ के सभी मंदिरों पर शिवरात्रि के दिन चिकित्सकों की टीम अलर्ट रहीं। चिकित्सकों ने कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगाया। वहीं, सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों ने मंदिरों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं जांचीं। शिवरात्रि को लेकर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मंदिरों पर चिकित्सकों की टीम तैनात की गई। टीम में चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए। स्वास्थ्य टीमों ने मंदिरों पर पहुंचे कांवड़ियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई। लंबी दूरी तय करने के बाद मंदिर पहुंचे कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम भी लगाया गया। मंदिरों पर लगे स्वास्थ्य कैंपों में सभी दवाएं उपलब्ध रहीं।
कांवड़ियों को दवाईयां भी बांटी गई। सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा समेत सभी डिप्टी सीएमओ ने मंदिरों में पहुंचकर स्वास्थ्य कैंपों पर व्यवस्थाओं को जांचा और निर्देशित किया। सीएमओ ने बताया कि मंदिरों पर स्वास्थ्य टीमें अलर्ट रहीं। कांवड़ियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई गई हैं।
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