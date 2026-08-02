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Hapur News: आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 1056 मरीजों को मिला इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाए गए, जहां 1056 मरीजों को इलाज मिला। 37 आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए गए। सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक रविवार को ये मेले आयोजित होते हैं, जहां मरीजों को दवाईयां और चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है।

Hapur News: आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 1056 मरीजों को मिला इलाज

Hapur News: जनपद हापुड़ के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संडे में आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाये गए। इनमें विभिन्न बीमारियों के 1056 मरीजों को इलाज मिला। वहीं, 37 आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनाए गए। प्रत्येक रविवार को सरकारी अस्पतालों में आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाये जाते हैं। इनमें सभी बीमारियों के मरीजों को इलाज मिलता है। यहां हापुड़ जिले में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य मेले लगाये जाते हैं। रविवार को भी उक्त सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य मेले लगे। इनमें विभिन्न बीमारियों के 1056 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सभी मरीजों को दवाईयां उपलब्ध कराई गई। चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया।

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सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि आरोग्य स्वास्थ्य मेले में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं। इनमें पात्रों के आयुष्मान कार्ड भी बनाये जाते हैं। संडे में भी 37 आयुष्मान के कार्ड बने हैं।

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