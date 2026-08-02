Hapur News: आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 1056 मरीजों को मिला इलाज
Hapur News: हापुड़ के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाए गए, जहां 1056 मरीजों को इलाज मिला। 37 आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए गए। सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक रविवार को ये मेले आयोजित होते हैं, जहां मरीजों को दवाईयां और चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है।
Hapur News: जनपद हापुड़ के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संडे में आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाये गए। इनमें विभिन्न बीमारियों के 1056 मरीजों को इलाज मिला। वहीं, 37 आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनाए गए। प्रत्येक रविवार को सरकारी अस्पतालों में आरोग्य स्वास्थ्य मेले लगाये जाते हैं। इनमें सभी बीमारियों के मरीजों को इलाज मिलता है। यहां हापुड़ जिले में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य मेले लगाये जाते हैं। रविवार को भी उक्त सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य मेले लगे। इनमें विभिन्न बीमारियों के 1056 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। सभी मरीजों को दवाईयां उपलब्ध कराई गई। चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श दिया।
सीएमओ डॉ.किशोर कुमार आहुजा ने बताया कि आरोग्य स्वास्थ्य मेले में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं। इनमें पात्रों के आयुष्मान कार्ड भी बनाये जाते हैं। संडे में भी 37 आयुष्मान के कार्ड बने हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।