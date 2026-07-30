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Hapur News: भटैल गांव में बनेगा स्वास्थ्य उप केंद्र, बढ़ेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: जनपद के गांव भटैल में जल्द ही स्वास्थ्य उप केंद्र बनेगा, जिससे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी होगी। ग्रामीणों को हापुड़ जाकर इलाज कराने में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने उप केंद्र के लिए भूमि भी मिल गई है। अस्पताल का निर्माण जल्द शुरू होगा।

Hapur News: भटैल गांव में बनेगा स्वास्थ्य उप केंद्र, बढ़ेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

Hapur News: जनपद के गांव भटैल में जल्द ही स्वास्थ्य उप केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य उप केंद्र के बनने से गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी होगी और गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्हें गांव में ही बढ़ी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। हापुड़ जिले के गांव भटैल में वर्तमान में सरकारी अस्पताल नहीं हैं। जिस कारण गांव के ग्रामीणों को उपचार कराने के लिए हापुड़ आना पड़ता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण एवं अन्य कार्य भी सीएचसी हापुड़ एवं जिला अस्पताल में कराने पड़ते हैं। अब जल्द ही भटैल गांव के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र के लिए भूमि भी मिल गई है। जल्द गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण चालू हो जायेगा。

स्वास्थ्य उप केंद्र पर टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी

हापुड़। भटैल के स्वास्थ्य उप केंद्र में ग्रामीणों को टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के समस्त टीके उप केंद्र में लगेंगे। मरीजों को प्राथमिक उपचार भी मिल सकेगा。

ग्रामीणों को हापुड़ आने से छुटकारा मिलेगा

हापुड़। गांव भटैल में वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। जिस कारण ग्रामीणों को हापुड़ की दौड़ लगानी पड़ती है। गांव में ही स्वास्थ्य उप केंद्र के बनने से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

सीएमओ का कथन

गांव भटैल में स्वास्थ्य उप केंद्र बनेगा। गांव में उप केंद्र के निर्माण के लिए भूमि मिल गई है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोत्तरी होगी। जिले में भी स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बढ़ रही हैं।

-डॉ.किशोर कुमार आहुजा, सीएमओ हापुड़

सामान्य प्रश्न

भटैल गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र कब बनेगा?
भटैल गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र जल्द ही बनेगा।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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