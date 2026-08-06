Hapur News: युवती का दिनदहाड़े अपहरण का आरोप

Hapur News: हापुड़। महिला अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक मामला कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र का सामने आया है। जिसमें एक युवती ने एक युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे को वापस लेने का आरोपी व उसके परिवार ने दवाब बनाया। अब आरोपी पीड़ित परिवार की बड़ी बहन का अपहरण कर ले गया। इस वारदात के बाद परिजन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले विष्णु ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की थी।

जिसका मुकदमा पीड़ित की पुत्री ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया था। इसके बाद से आरोपी विष्णु और उसके परिवार के लोग मुकदमा वापस लेने का दवाब बनाते हुए धमकी दे रहे थे कि उसकी बड़ी पुत्री को जबरन उठाकर ले जाएंगे। उसकी बड़ी पुत्री 21 वर्षीय है। 3 अगस्त की दोपहर को उसकी बड़ी पुत्री घर पर अकेली थी।आरोप है कि गांव का ही रहने वाला विष्णु जबरन घर में घुस आया। जिसके बाद आरोपी विष्णु उसकी बड़ी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। गांव के काफी लोगों ने आरोपी को देखा था। उन्होंने अपनी पुत्री के मिलने के संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद किया जाएगा।