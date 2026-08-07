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Hapur News: बूंदाबांदी से हापुड़ का मौसम सुहाना, गर्मी से राहत

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ का मौसम शुक्रवार को सुहाना रहा। आसमान में बादल छाए रहे और बारिश होती रही, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बाजारों में कम आवाजाही रही। बिजली की लाइनों में थोड़ी फाल्ट हुई, लेकिन सही कर दी गई। उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Hapur News: बूंदाबांदी से हापुड़ का मौसम सुहाना, गर्मी से राहत

Hapur News: हापुड़ का शुक्रवार को भी मौसम सुहाना रहा। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और रूक-रूककर बारिश की बूंदे गिरती रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि रूक-रूककर बारिश होने से लोगों ने घरों में कैद रहना ही उचित समझा, ऐसे में बाजारों में आवाजाही काफी कम रही। पिछले तीन दिन से हापुड़ का मौसम खुशनुमा है। तीन दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए है और आसमान में काले बादल रूक-रूककर बरस रहे है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। गुरूवार की रात से ही आसमान में छाए बादल बरसने शुरू हो गए, यह सिलसिला शुक्रवार को दिनभर जारी रहा। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश की वजह से बाजारों में फिर मायूसी छाई रही, जिससे दुकानदार दिनभर खाली बैठे रहे。

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बारिश से प्रभावित बिजली की सप्लाई

उधर बारिशकी वजह से बिजली की लाइनों में मामूली फाल्ट होने से मोहल्लों की बिजली भी गुल रही, लेकिन विभाग की टीम ने तत्काल फाल्ट की सूचना पर फाल्ट दुरूस्त कर सप्लाई को बहाल कर दिया। शुक्रवार को हापुड़ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अभी तीन दिन आसमान में बादल छाने के साथ रिमझिम बारिश की संभावना जताई है।

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जलभराव की समस्या

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हर्ष बिहार कालोनी में भरा पानी, आवागमन हुआ बाधित

नगर के मोहल्ला हर्ष बिहार में पानी निकासी का इंतजाम नहीं होने के कारण कालोनी के लोगों को बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कालोनी के लोगों का कहना है कि मामूली बारिश में ही जलजमाव होने से परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों व महिलाओं को उठानी पड़ रही है।

प्रश्नोत्तर

हापुड़ में बारिश की वजह से क्या समस्याएं आईं?
बारिश की वजह से मोहल्लों में बिजली गुल रही, और हर्ष बिहार कालोनी में जलभराव की समस्या हुई।
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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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