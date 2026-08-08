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Hapur News: बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट कर किया घायल

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: थाना हापुड़ देहात में ग्रीन वैली कॉलोनी के निवासी ने पड़ोसी के घर के सामने बाइक पार्क की। इसके बाद ग्राम प्रधान पति और दो अन्य ने पीड़ित और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Hapur News: बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट कर किया घायल

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में स्थित ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोसी के घर के सामने बाइक खड़ी कर दी। आरोप है कि इसको लेकर ग्राम प्रधान पति सहित तीन लोगों ने पीड़ित के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। पत्नी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ग्राम प्रधान पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी सुबोध सिंह ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 1 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे उसने अपनी बाइक को पास में रहने वाले एक व्यक्ति के घर के सामने खड़ी कर दी थी।

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उनके पड़ोस में तिलकचंद रहता है, जो गांव पटना मुरादपुर के प्रधान पति अमरदीप का चालक है। तिलकचंद ने बाइक खड़ा करने का विरोध करते हुए उसके साथ गाली-गलौच शुरू कर दी। जब उसने इस बात का विरोध किया तो वह आग-बबूला हो गया। जिसके बाद आरोपी तिलकचंद ने अमरदीप और एक अन्य साथी मौके पर बुला लिया।आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर कर दी। सुनकर पीड़ित की पत्नी ममता मौके पर आई और उसे बचाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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