Hapur News: कांवड़ियों की सेवा को शिविरों का हुआ शुभारंभ
Hapur News: हापुड़ में कांवड़ियों के लिए आदर्श कांवड़ शिविरों का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका परिषद ने विभिन्न सुविधाएँ जैसे ठहरने, शौचालय, पेयजल, स्नान, चिकित्सा आदि प्रदान की हैं। तीनों तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों को बेहतर सेवा मिल सके।
Hapur News: हापुड़ में हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल लाकर कांवड़ियों के जत्थे अपने गंतव्य को लौटने लगे है। ऐसे में कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ शिविरों का शुभारंभ होने लगा है। सोमवार की शाम नगर पालिका परिषद हापुड़ के आवास विकास स्थित आर्दश कांवड़ शिविर का शुभारंभ हुआ। पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी व अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने सभासदों संग शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद कांवड़ियों की सेवा में सेवादार जुट गए। इस बार जनपद की तीनों तहसीलों में शासन के निर्देश पर आदर्श कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों को ओर ज्यादा बेहतर सुविधा मिल सकें।
ऐसे में नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा मेरठ रोड आवास विकास कालोनी स्थित पार्क में कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, ताकि हरिद्वार और गोमुख से मेरठ रोड से आवास विकास होते हुए तहसील से अपने गंतव्य को रवाना होने वाले कांवड़ियों को लाभ मिल सकें।कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर में ठहरने, शौचालय, पेयजल, स्नान, कांवड़ स्टैंड, चिकित्सा सुविधा के अलावा खान-पान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वर्ग आश्रम रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड आदि स्थानों पर भी कांवड़ियों की सेवा के लिए कांवड़ शिविरों का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन पति श्रीपाल, सभासद मोनू बजरंग, ज्योति, भूपेन्द्र, आदित्य सूद, रोहताश यादव, नितिन पराशर, महेश, रूद्राक्ष त्यागी, मोनू सैनी आदि शामिल रहे।
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