Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: इंतजार के बाद भाजपाई बनी चेयरमैन का भाजपा कार्यालय पर स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन पुष्पा देवी ने 1 अगस्त को भाजपा में शामिल होने के बाद मंगलवार को जिला कार्यालय का दौरा किया। उनके स्वागत में भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। पुष्पा देवी और उनके पति श्रीपाल को बसपा से निष्कासित किया गया था और भाजपा में ज्वाइनिंग में स्थानीय नेताओं का विरोध था।

इंतजार के बाद भाजपाई बनी चेयरमैन का भाजपा कार्यालय पर स्वागत
इंतजार के बाद भाजपाई बनी चेयरमैन का भाजपा कार्यालय पर स्वागत

Hapur News: नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन पुष्पा देवी ने बसपा से निष्कासित होने के बाद एक अगस्त को भाजपा का दामन थाम लिया था। चर्चा थी कि भाजपा में शामिल होने के बाद भी चेयरमैन अभी तक भाजपा के जिला कार्यालय नहीं पहुंची है, लेकिन मंगलवार को चेयरमैन पुष्पा देवी अपने पति श्रीपाल और समर्थकों के साथ जिला कार्यालय पहुंची। जहां जिलाध्यक्ष कविता माधरे समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। नगर पालिका की चेयरमैन पुष्पा देवी व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीपाल को एक विवाद के बाद बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। तभी से वह भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे।

लेकिन स्थानीय नेताओं के विरोध के कारण उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक अगस्त को पुष्पा देवी व श्रीपाल ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई।अब चेयरमैन पुष्पा देवी एवं श्रीपाल सिंह मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष कविता माधरे द्वारा उन्हें पटका पहनकर सम्मानित किया गया। कविता माधरे ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है और नगर पालिका के अंदर अब कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े। नगर पालिका में हमारे सभासदों को कार्य करने के लिए अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान एक समान होना चाहिए। चेयरमैन पुष्पा देवी ने कहा कि पार्टी की नीतियों पर काम किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना एकात्म मानववाद यानी अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति का विकास करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अच्छेजा समिति के वाइस चेयरमैन विपिन कुमार, सभासद नितिन कुमार, सूरज कुमार, अखिलेश और सागर कुमार आदि पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य अनूसूचित जाति मोर्चा भाजपा मुंशी लाल जयंत, जिला महामंत्री श्यामेन्द्र त्यागी, कपिल सिंघल, जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा, राजेश शर्मा, जिला मंत्री हितेश मोदी, अमित कुमार शर्मा, मनोज तोमर, मुदित गोयल, अशोक प्रजापति, बिट्टू जाटव, सभासद नितिन पाराशर, संजीव वर्मा, नरेंद्र कोरी, रोहतास यादव, अजय कस्तूरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News BJP Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।