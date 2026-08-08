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Hapur News: केसरिया रंग से सराबोर हुआ हापुड़, गूंज रहे बोल बम के जयकारे

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। भक्त गंगाजल लेकर कांवड़ियों के साथ यात्रा पर निकले हैं। हापुड़ के सभी रास्तों पर केसरिया रंग बिखरा हुआ है। कांवड़ शिविरों का आयोजन किया गया है और कांवड़ियों की सेवा के लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं।

Hapur News: केसरिया रंग से सराबोर हुआ हापुड़, गूंज रहे बोल बम के जयकारे

Hapur News: हापुड़ में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है। गंगोत्री और हरिद्वार से गंगाजल लाकर हापुड़ से होते हुए कांवड़ियां अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे है। ऐसे में हापुड़ का हर मार्ग केसरिया रंग में सराबोर हो चुका है, हर तरफ बोल-बम बम-बम और हर-हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इससे पूरा हापुड़ शिवमयी हो चुका है। कांवड़ियों की सेवा को हर तरफ भक्तों ने शिविरों के आयोजन किए है, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिनों में गंगोत्री व हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों का हापुड़ में रैला शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा कांवड़िया बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद के अलावा लोकल का होता है, ऐसे में शिवरात्रि से दो दिन पहले हापुड़ में सुबह से ही मेरठ रोड, बुलंदशहर रोड, गढ़ रोड, दिल्ली रोड, आवास विकास, मेरठ-बुलंदशहर हाईवे, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या करीब 70 फीसदी बढ़ गई, जिधर देखो उधर सिर्फ केसरिया रंग में रंगे कांवड़ियां ही नजर आ रहे है।

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कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविरों का आयोजन

हर तरह से भगवान शिव की जय-जयकार सुनने को मिल रही थी। इससे पूरा जनपद कांवड़ के रंग में रंगा नजर आया। कांवड़िया शिवरात्रि तक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मौसम भी कांवड़ियों पर काफी महरबान रहा। सुबह से दोपहर तक हल्की धूप खिली, इसके बाद आसमान में बादल छाए और कुछ जगह बारिश की बूंदे गिरी। लेकिन धूप और बारिश की परवाह किए बिना कांवड़िया अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते रहे, बारिश में कांवड़ियों ने रैन कोट का सहारा लिया तो धूप से बचने के लिए छाता इस्तेमाल किया।

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भगवान शिव के रूप में झांकियां प्रदर्शित

डीजे और झांकिया देखने उमड़ रहे भक्त:

कई कांवड़िया बड़ी कांवड़ के साथ डीजे भी ला रहे है। डीजे की धुन पर भगवान शिव के रूप में झांकिया प्रदर्शित की जा रही है, इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर आ रही है। देर रात तक लोग मेरठ रोड व बुलंदशहर रोड पर सड़क किनारे खड़े होकर कांवड़ियों की भक्ति को देख रहे है। कोई भोला नाचते-गाते आगे बढ़ रहा है तो कोई बम-बम भोले कहकर अपनी मंजिल को तय कर रहा है।

कांवड़ शिविरों का शुभारंभ

धीरखेड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया का 29वें कांवड़ शिविर का हुआ शुभारंभ:

नगर के मेरठ रोड स्थित नागर ढाबा के पास धीरखेड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया के 29वें कांवड़ शिविर का शनिवार को शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर व विधायक सदर विजयपाल आढ़ती ने विधिवत रूप से पूजन कराकर शिविर का शुभारंभ कराया। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव धीरज चुग, कोषाध्यक्ष अतुल गोयल, अशोक छारिया, पवन शर्मा, लवलीन गुप्ता आदि शामिल रहे। इसके अलावा गढ़ रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड आदि स्थानों पर कांवड़ शिविरों का शुभारंभ किया गया, जहां भक्तों द्वारा कांवड़ियों के ठहरने, खान-पान, चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जा रही है।

रेलवे कांवड़ शिविर

रेलवे का 23वां कांवड़ शिविर हुआ शुरू:

नगर के गेट नंबर-73 पर 23वां रेलवे कावड़ सेवा शिविर दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया। इस मौके पर सहायक मंडल अभियंता संदीप कुमार, आईओडब्लू वी.के त्यागी, आर.के शर्मा, वी.के शर्मा, रामकुमार त्यागी, डा.नितिन गोस्वामी, कपिल देव, राजीव कुमार, अनुज शर्मा, सुनील, अरुण, सतीश, सुशील, राजेंद्र, सुरेश चंद, नागर सहाब, महेशशर्मा, सुखवीर सचिन, प्रदीप, पुनीत आदि शामिल रहे।

कांवड़ियों की चिकित्सा सेवा

कांवड़ियों की मेडिकल सेवा को वाहन रवाना:

नगर के मिनाक्षी रोड से डा.मुकेश सैनी व मुकेश टीटी द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए मेडिकल सेवा को एक दवाईयों से भरी गाड़ी को रवाना किया। सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई थी?
कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है।
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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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